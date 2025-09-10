Соглашение с защитником рассчитано на четыре года

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Колумбийский защитник Андерсон Арройо подписал контракт с казанским футбольным клубом "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

Соглашение рассчитано на четыре года.

Арройо 25 лет. С 2018 по 2024 год он принадлежал английскому "Ливерпулю", но не провел за команду ни одного матча. На правах аренды защитник выступал за испанские "Мальорку", "Мирандес", "Алавес" и "Бургос", бельгийский "Гент", чешскую команду "Млада Болеслав" и "Андорру". В 2024 году колумбиец подписал полноценный контракт с "Бургосом".

"Рубин" после 7 туров набрал 11 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.