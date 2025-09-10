Ранее спортсменка тренировалась под руководством Светланы Пановой, Евгения Плющенко и Алексея Василевского

ТАСС, 10 сентября. Фигуристка Анастасия Зинина будет тренироваться в школе олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки "Наши надежды". Об этом говорится в заявочном протоколе первенства Московской области.

Зинина пропустила прошлый сезон. Ранее спортсменка тренировалась под руководством Светланы Пановой, Евгения Плющенко и Алексея Василевского.

Фигуристке 18 лет. Она является призером двух этапов юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев.

Первенство Московской области пройдет с 12 по 14 сентября.