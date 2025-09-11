Александр Кибалко отметил, что никакого давления на россиян не оказывается

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международный союз конькобежцев (ISU) не оказывает никакого давления на представителей России. Об этом ТАСС рассказал член совета ISU Александр Кибалко.

"Не могу сказать такого, чтобы кто-то к нам относился с неприязнью. У нас совершенно рабочая обстановка и вопросов усиления давления на Союз конькобежцев России и Федерацию фигурного катания на коньках России нет", - сказал Кибалко.

"Идут заседания, которые направлены на развитие всех видов спорта. У всех к нам хорошие, нормальные человеческие отношения, которые в принципе должны быть в спорте", - добавил он.

Отборочные соревнования к Олимпийским играм по фигурному катанию пройдут в Пекине с 19 по 21 сентября, от россиян в нейтральном статусе допущены Аделия Петросян и Петр Гуменник. Отборочные для россиян этапы Кубка мира по конькобежному спорту пройдут в американском Солт-Лейк-Сити (с 14 по 16 ноября), канадском Калгари (21-23 ноября), нидерландском Херенвене (5-7 декабря) и норвежском Хамаре (12-14 декабря), по шорт-треку - в канадском Монреале (16-19 октября), Солт-Лейк-Сити (23-26 октября), польском Гданьске (20-23 ноября) и нидерландском Дордрехте (27-30 ноября).