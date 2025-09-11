Тренер вратарей сборной России Кафанов оценил работу с Адамовым и Ставером

Голкиперы не сыграли в прошедших сентябрьских матчах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вратари Денис Адамов из петербургского "Зенита" и Евгений Ставер из казанского "Рубина" на сборе команды России в сентябре подтвердили свой класс. Об этом ТАСС рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Адамов впервые был вызван в сборную России. Он и Ставер не участвовали в матчах.

"Давно знаю Дениса Адамова заочно, работа в сборной России просто подтвердила то впечатление, которое у меня о нем было, - сказал Кафанов. - А оно очень хорошее. Если говорить про Женю Ставера, то он уже во второй раз был в сборной. Его качество - стабильность, он долгое время в "Рубине", второй сезон. Денис Адамов только начал играть. Пока рано говорить по поводу следующего сбора, но игры чемпионата дадут ответы, им нужно подтверждать в каждой игре свой уровень".

27-летний Адамов провел 5 матчей за "Зенит" в разных турнирах, три из них отыграв "на ноль". Ставеру 27 лет, он провел 7 игр, в двух из них не пропустив.