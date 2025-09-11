Раджа Сапта Октохари ожидает обновленных рекомендаций МОК по вопросу допуска россиян и белорусов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вопрос статуса российских и белорусских спортсменов должен решиться, а рекомендации международных федераций в их отношении должны быть обновлены. Об этом ТАСС заявил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Индонезии Раджа Сапта Октохари.

"Вмешательство политики в спорт неизбежно создает трудности для спортсменов, - сказал Октохари. - Как президент Национального олимпийского комитета, я ставлю благополучие наших атлетов на первое место. Это означает обеспечение честных и равных условий для соревнований, а также равного права на участие независимо от расы, языка, религии или национальности. Я убежден, что вопрос статуса российских и белорусских спортсменов в международном спорте в ближайшее время решится, и мы получим от международных федераций и Международного олимпийского комитета (МОК) четкие обновленные рекомендации".

Российские спортсмены на основе рекомендации Международного олимпийского комитета отстранены от участия в командных видах спорта, до остальных они допускаются в нейтральном статусе по решению международных федераций.