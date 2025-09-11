Уил считает, что в следующих сезонах в КХЛ появится больше североамериканских игроков

Ранее КХЛ изменила статус легионеров с сезона-2025/26

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Елизавета Комиссарова/. Изменения статуса легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с сезона-2025/26 поспособствуют увеличению количества игроков из Северной Америки в лиге. Такое мнение ТАСС высказал канадский хоккеист московского "Динамо" Джордан Уил.

2 сентября пресс-служба КХЛ сообщила, что с сезона-2025/26 игроки, имеющие гражданство РФ, вне зависимости от наличия права выступать за сборные России, перестанут считаться легионерами. Российские клубы могут на каждый матч КХЛ заявлять до пяти легионеров. В их число не входят граждане стран ЕАЭС.

"Мне сложно сказать что-то по поводу этих изменений, дать какую-то оценку. Но я думаю, что благодаря этому в КХЛ увеличится количество игроков из США и Канады в следующих сезонах", - сказал Уил.

Канадец также оценил старт "Динамо" в новом сезоне: "У нас было несколько сложных игр, нам еще многому предстоит научиться и многое улучшить. Мы прогрессируем, у нас много опыта. Мы знаем, как побеждать. Нам просто нужно сохранять спокойствие в конце игры и верить, что мы справимся".

На старте сезона-2025/26 "Динамо" потерпело два поражения в двух играх, набрав одно очко. Следующий матч московский клуб проведет 11 сентября в гостях против магнитогорского "Металлурга".