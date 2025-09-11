Ему принадлежит рекорд национальной команды по количеству заброшенных шайб в официальном матче

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Двукратному чемпиону мира и победителю чемпионата Европы по хоккею Александру Мартынюку исполнилось бы 80 лет. В истории отечественного хоккея он остается автором рекорда национальной команды по количеству заброшенных шайб в официальном матче.

Заслуг Мартынюка не умаляет то, что, в отличие от многих своих партнеров по сборной, он не стал олимпийским чемпионом. В сборную СССР он попал уже под конец тренерской карьеры Анатолия Тарасова и Аркадия Чернышева, сыграв при них на победном чемпионате мира 1971 года. На Олимпиаду следующего года в Саппоро Чернышев и Тарасов его не взяли, а на следующий крупный турнир Мартынюк поехал уже при Всеволоде Боброве.

Мартынюк попал в символический Клуб Всеволода Боброва, куда входят хоккеисты, забросившие не менее 250 шайб в играх чемпионата страны, чемпионата мира, Олимпиады, Кубка Канады, Кубка Вызова, турниров на призы газет "Известия" и "Руде право". В активе нападающего 265 голов.

Бобров сыграл важную роль в спортивной жизни Мартынюка. Свою карьеру тот начал в 1963 году в "Крыльях Советов", а в 1965-м к нему подошел Бобров и пригласил в "Спартак", который он тогда возглавлял. В "Спартаке", который тогда на равных боролся с ЦСКА за титул чемпиона страны, Мартынюк имел возможность расти как игрок, на что акцентировал внимание тренер в разговоре с ним. Вряд ли он потом пожалел об этом переходе: в 1967 году Мартынюк стал чемпионом страны, когда "Спартак" возглавлял Бобров, в 1969 и 1976 годах форвард выигрывал первенство - тогда московскую команду тренировал Николай Карпов.

"Что-то Всеволод Михайлович вложил в него. С другой стороны, я не помню, чтобы он с нами индивидуально беседовал, нам объяснял, подсказывал, поправлял. Точно так же он относился и к Мартынюку, поэтому обстановка, в которой он оказался, заставила его расти", - рассказал ТАСС игравший в "Спартаке" с Мартынюком двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион СССР Борис Майоров.

"Желания догнать Мартынюка у меня не было"

В "Спартаке" Мартынюк как крайний нападающий начал играть в тройке с Валерием Фоменковым и Юрием Борисовым. Но по-настоящему он раскрылся в звене с Александром Якушевым и Владимиром Шадриным, заменив Виктора Ярославцева. По итогам сезона-1972/73 тройка Шадрина получила приз газеты "Труд" "Три бомбардира" как самая результативная в чемпионате (72 гола).

"Сам по себе Мартынюк был очень приличным игроком. У него было все для того, чтобы играть на самом высоком уровне. Прекрасное катание, не могу сказать, что бешеная скорость, но скорость такая, позволяющая обыгрывать защитников, великолепное видение поля. Человек со светлой хоккейной головой, прекрасно знавший, что и когда надо делать. Неудивительно, что он вписался в это звено, он был абсолютно на своем месте", - отметил Майоров.

До ухода из сборной СССР Тарасова и Чернышева эта тройка вместе на больших турнирах не играла. На чемпионате мира 1971 года играли только Мартынюк и Шадрин, центральным нападающим в тройке в большинстве матчей был Вячеслав Старшинов. Тройка Мартынюка, Якушева и Шадрина впервые сыграла на чемпионате мира в 1973 году, который стал самым ярким в карьере Мартынюка.

На турнире, который проходил в Москве, нападающий забросил восемь шайб в матче с командой ФРГ, который тогда закончился победой советских хоккеистов со счетом 18:2. Причем уже к 14-й минуте встречи он оформил хет-трик, а по свидетельству очевидцев после четвертого гола каждую заброшенную шайбу болельщики встречали овацией. Во втором периоде Мартынюк не отличился, а в третьем отрезке он забросил четыре шайбы в последние 10 минут.

Рекорд Мартынюка в национальной команде и по сей день никто не сумел побить, ближе остальных к нему подобрался Борис Михайлов, который на том же чемпионате мира в матче с поляками забросил семь шайб. "У меня никогда не было желания кого-либо догнать. У меня была одна цель - забить гол, и все. Он был забивной, дополнял игру Шадрина и Якушева, это было единое целое, и он оставил хороший след в той тройке и во всем "Спартаке". Я немного знал его, тем более что мы рядом жили. Он был предан "Спартаку", все делал для того, чтобы "Спартак" был ведущей командой нашей страны", - сказал Михайлов.

Чемпионство с грустным оттенком

Повлиял на последующую карьеру Мартынюка перелом руки в 1974 году. Вместо месяца покоя ему отвели срок на восстановление в две недели, а следующий перелом оставил форварда вне хоккея примерно на полгода.

Место Мартынюка в звене с Якушевым и Шадриным занял Виктор Шалимов. В дальнейшем Мартынюк помог "Спартаку" еще раз стать чемпионом (1976), в 34 матчах того сезона набрав 12 очков по системе "гол + пас" (6 + 6).

В сборной к тому времени Мартынюк уже не играл. После "Спартака" он вместе с Валентином Гуреевым выступал в австрийском "Капфенберге". При них заштатный клуб поднялся на второе место. После завершения карьеры Мартынюк в основном играл за ветеранов, зарабатывая этим на жизнь. Полученное в 1990 году тренерское образование ему по-настоящему так и не пригодилось.

Младший сын Мартынюка, занимавшийся хоккеем, скончался в возрасте 29 лет. Мартынюк был вдовцом, его супруга скончалась в 2004 году. Сам форвард скончался 16 ноября 2022 года. Был похоронен на Перепечинском кладбище.