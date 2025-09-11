В Индонезии заявили о готовности провести матч со сборной России по футболу

Президент Национального олимпийского комитета Индонезии Раджа Сапта Октохари сообщил, что в 2027 году ожидается большая спортивная совместная программа двух стран

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Индонезия готова провести товарищеский футбольный матч со сборной России. Об этом ТАСС сообщил президент Национального олимпийского комитета Индонезии Раджа Сапта Октохари.

"Мы всегда открыты к проведению товарищеских матчей и соревнований между нашими национальными сборными в самых разных видах спорта, в том числе и по футболу, но, разумеется, не ограничиваясь только им, - сказал Октохари. - К 500-летнему юбилею Джакарты, который будет отмечаться в 2027 году, мы ожидаем широкую программу совместных мероприятий Индонезии и России, например, запланированы соревнования по гонкам дронов".

Сборная Индонезии по футболу занимает 118-е место в рейтинге Международной федерации футбола.