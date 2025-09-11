Кафанов: впервые в сборной России по футболу вратарям не дали должную нагрузку

На сентябрьский сбор в национальную команду вызывались вратари Матвей Сафонов, Александр Максименко, Евгений Ставер и Денис Адамов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу впервые за последние годы не смог дать вратарям национальной команды такую нагрузку, при которой они бы приехали в клуб не в растренированном состоянии. Об этом ТАСС рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

На сентябрьский сбор из вратарей были вызваны Матвей Сафонов из французского "Пари Сен-Жермен", Александр Максименко из московского "Спартака", Денис Адамов из петербургского "Зенита" и Евгений Ставер из казанского "Рубина". Сафонов сыграл в матче с командой Катара (4:1), Максименко - с командой Иордании (0:0).

"То, что запланировали, не сделали, у нас кое-что поменялось в тренировочном процессе. Были немного другие планы и упражнения, если говорить о нагрузке, то Матвей Сафонов не получил должной нагрузки, того объема тренировочных занятий, который планировался, - сказал Кафанов. - Не только он, но и все вратари. У нас было очень мало времени, три дня до первой игры, потом восстановительные занятия, перелеты. В этот раз, наверное, им не хватило того, что есть в клубе".

"Наверное, в первый раз не получилось дать вратарям такую нагрузку, чтобы быть уверенным в том, что они приехали нерастренированными. Речь идет об объеме нагрузки, должно было быть больше упражнений, по разным причинам не получилось. Но я пятый год в сборной, обычно мы находили один день в недельном цикле, как у нас говорят, "хорошо покушать", чтобы они приезжали в клуб, могли себя чувствовать уверенно, готовились к матчам чемпионата. Здесь им нужно будет добрать, тренерам вратарей я об этом скажу и в "Зените", и в "Рубине", - добавил Кафанов.