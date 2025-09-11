Отборочный турнир на Олимпиаду-2026 пройдет с 19 по 21 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан благословил российских фигуристов на успешное выступление на отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года. От России участие в соревнованиях примут Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Отборочный турнир пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине, российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

"Я думаю, что наши фигуристы - это наше особое достояние. Я ничего не могу добавить, кроме слов, которые говорит каждый священнослужитель. Я благословляю этих ребят именем божьим совершить все задуманное, чтобы господь даровал новые свежие силы, а ангел-хранитель никогда не отступил от них. Победа будет за нами", - заявил Митрофан.