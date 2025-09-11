На соревнованиях выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник достойно пройдут отбор на Олимпийские игры 2026 года. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады, хореограф Илья Авербух.

Отборочный турнир пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине, российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

"Я абсолютно уверен в наших ребятах. Если бояться такого турнира, то вообще зачем на Олимпиаду ехать? - сказал Авербух. - Благодаря огромной поддержке и работе внутри федерации у нас было очень большое количество разных турниров, поэтому ребята были в соревновательной форме".

"Конечно, международный турнир - это немного особенное, но преувеличивать уровень его участников не стоит. В женском турнире конкуренция чуть выше, но Аделия рассматривается как одна из главных претендентов на олимпийское золото, - отметил Авербух. - Болеем за ребят. Фигурный лед скользкий, всегда волнительно. Но считаю, что этот этап они точно пройдут, и пройдут очень достойно".