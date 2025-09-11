Журова заявила, что Родченков постоянно пересказывает истории собственного сочинения

Ранее Григорий Родченков был переобъявлен в розыск в России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков занимается пустословием и пересказом одних и тех же историй собственного сочинения. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Родченков пересказывает одни и те же истории собственного сочинения, - сказала Журова. - Когда ему нужно внимание, он снова, а может уже и не он, выходит в публичное поле. Тщеславие и желание получить внимание общественности заставляют его писать. Другое дело, что это уже набило оскомину людям, ничего нового и интересного там нет".

Родченков обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года. Потерпевшими по его уголовному делу признаны Минспорт России и ликвидированный в настоящее время Антидопинговый центр России, которым Родченков руководил в 2006-2015 годах. С января 2016 года он уехал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).