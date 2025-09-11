Матчи пройдут 11-13 и 18-20 сентября на полях в "Лужниках"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов открыли финал школьной футбольной лиги "Кожаный мяч", который проводится в рамках проекта "Футбол в школе". Мероприятие проходит в "Лужниках".

Матчи пройдут 11-13 и 18-20 сентября на полях в "Лужниках". Участники финальных соревнований - 96 команд мальчиков и 64 команды девочек - разделены на возрастные категории до 13 лет и до 15 лет. В каждом возрасте по 16 групп, состоящих из трех команд мальчиков, и по 8 групп из четырех команд девочек.

"Рад приветствовать всех здесь. Очень приятно, что с прошлого года школьная футбольная лига и соревнования "Кожаный мяч" объединились, теперь это единое целое мероприятие, которое проходит по всей стране, вовлекая сотни тысяч юных футболистов. Вы, финалисты, прошли долгий путь и доказали, что по праву являетесь лучшими", - сказал Дегтярев.

"Я желаю вам испытать огромные положительные эмоции от соревнований, найти новых друзей. Самое главное - любовь к спорту, те успехи, которых вы достигнете сегодня. Пусть любовь к спорту и учебе вас всех объединит, в добрый путь", - сказал Митрофанов.

1 сентября стартовал новый сезон "Футбола в школе". С этого учебного года проект охватит 6 тыс. школ по всей стране, участниками станут свыше 2 млн школьников.

"Футбол в школе" - проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения РФ и Минспорта РФ, по привлечению детей и подростков, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. Проект стартовал в 2021 году.