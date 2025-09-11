Матчи пройдут 11-13 и 18-20 сентября на полях в "Лужниках"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам финала школьной футбольной лиги "Кожаный мяч", который проводится в рамках проекта "Футбол в школе".

"Дорогие друзья, приветствую организаторов, участников и гостей всероссийских соревнований по мини-футболу "Кожаный мяч. Школьная футбольная лига", приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - говорится в приветствии Путина, которое зачитал министр спорта России Михаил Дегтярев на открытии соревнований. - Стартовав более 50 лет назад, движение "Кожаный мяч" по праву считается одним из самым успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта. За прошедшие десятилетия тысячи юных футболистов из разных регионов страны достойно прошли эту школу мастерства и командной сплоченности. Многие из ребят, став признанными звездами, внесли яркий вклад в развитие традиций отечественного футбола. Уверен, что нынешний финал пройдет на высоком уровне, подарит участникам и гостям добрые, незабываемые мгновения побед и триумфов. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего".

Матчи пройдут 11-13 и 18-20 сентября на полях в "Лужниках". Участники финальных соревнований - 96 команд мальчиков и 64 команды девочек - разделены на возрастные категории до 13 и до 15 лет. В каждом возрасте по 16 групп, состоящих из трех команд мальчиков, и по 8 групп из четырех команд девочек.

Футбол в школе" - проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения РФ и Минспорта РФ, по привлечению детей и подростков, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. Проект стартовал в 2021 году.