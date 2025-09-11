Встреча, запланированная на 9 сентября, была перенесена

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Дата встречи министра спорта РФ Михаила Дегтярева с клубами Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет определена в ближайшее время. Об этом журналистам заявил Дегтярев.

Ранее Дегтярев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что 9 сентября Минспорт проведет встречу с представителями клубов РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) для обсуждения схемы ужесточения лимита на легионеров. Однако 8 сентября стало известно, что встреча была перенесена.

"Подберем дату по встрече с РПЛ в ближайшее время. Дело в графике. График министра сложный, огромное уважение всем клубам, Российскому футбольному союзу, я своим присутствием подтверждаю, что мы поддерживаем российский футбол", - сказал Дегтярев.

Дегтярев на ВЭФ заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.