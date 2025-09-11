В прошлом году между клубами было распределено 1,175 млрд рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) распределит рекордные 2 млрд рублей между клубами по итогам сезона-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наибольшую сумму получит действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" (188,8 млн рублей с НДС), финалист плей-офф прошедшего сезона челябинский "Трактор" заработает 157,2 млн. Также в первую десятку по этому показателю вошли уфимский "Салават Юлаев" (124 млн), московское "Динамо" (117,7 млн), казанский "Ак Барс" (111,3 млн), омский "Авангард" (110,4 млн), магнитогорский "Металлург" (106,8 млн), московский "Спартак" (92,7 млн), екатеринбургский "Автомобилист" (90,1 млн) и петербургский СКА (89,3 млн).

В 2024 году между клубами КХЛ было распределено 1,175 млрд рублей. В эту сумму входят доходы от продажи ТВ-прав и беттинг-партнерств, отчисления от азартных игр и выделенные лигой средства.

30% от общей суммы распределяются пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения клуба, 70% - согласно рейтингу клубов по 10 показателям, в число которых входят спортивные достижения, ТВ-индекс и другие показатели.