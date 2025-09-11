Генсек организации отметил, что количество иностранцев в РПЛ составляет 42% от общего числа игроков

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Количество легионеров в чемпионате России составляет 42% от общего числа игроков, поэтому о засилье иностранцев в первенстве страны говорить ошибочно. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Ранее заместитель председателя Госдумы Александр Жуков в комментарии порталу Vseprosrpot заявил, что ощущает засилье иностранцев в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ).

"Соотношение времени на поле между российскими и иностранными игроками: у иностранцев 42 процента, у россиян - 58. Поэтому о каком-то засилье нельзя говорить, статистика это опровергает. Если хотим увеличить качество иностранцев, то есть разные механизмы", - сказал Митрофанов.