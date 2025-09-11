"КДК РФС ведет расследование о привлечении к ответственности руководства "Химок", допустившего прекращение профессионального статуса клуба

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) поднимет вопрос о введении пожизненного запрета главному инвестору подмосковных "Химок" Туфану Садыгову и всему руководству клуба на футбольную деятельность. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал "Химки" банкротом.

"Мы возбудили дело в контрольно-дисциплинарном комитете о привлечении к ответственности руководства "Химок", допустившего прекращение профессионального статуса клуба. Будет рассмотрен вопрос в отношении Садыгова. Если будет принято решение, то буду обращаться в ФИФА [Международную федерацию футбола] для распространения на все футбольные страны. Речь идет о пожизненном запрете на футбольную деятельность", - сказал Митрофанов.

"Химки" объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.

В отношении Садыгова ведется дело о крупном мошенничестве. Как сообщал турецкий портал Serik Postasi, Садыгов в середине июня стал владельцем клуба "Серикспор Беледиеспор", выступающий в Первой лиге Турции, втором по силе дивизионе чемпионата страны.