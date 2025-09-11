По словам генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, в решении проблем в российском футболе нужно использовать комплексный подход

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Для решения проблемы развития российского футбола следует говорить не только о лимите на легионеров, но и использовать комплексный подход. Такое мнение журналистам высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на ВЭФ заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Согласно нынешнему лимиту, клубы Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

"Минспорт принимает решение, в каких видах спорта и какой лимит устанавливается. С нашей точки зрения вопрос дискуссионный, он всегда будет существовать, нужен лимит или нет, какой размер. Он много существовал, много менялся. Важно говорить, какие методы используются для вида спорта", - сказал Митрофанов.

"Лимит не может быть единственный элементом, поэтому важнее смотреть на это комплексно. Михаил Владимирович [Дегтярев] говорил, что вопрос хочет обсудить с профессиональным сообществом, должны были собраться на этой неделе, но у министра сложный график. Но Михаил Владимирович подтвердил, что в ближайшие 2-3 недели состоится встреча", - добавил он.