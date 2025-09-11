Россияне сыграли вничью с командой Иордании и победили сборную Катара

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) доволен проведением сентябрьских матчей сборной России с командами Иордании и Катара. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

4 сентября сборная России дома сыграла вничью с командой Иордании (0:0), 7 сентября на выезде победила сборную Катара (4:1).

"С Иорданией и Катаром отдельных переговоров не вели на еще одни матчи. Важно, что Иордания - участник чемпионата мира, команда отобралась. Команда сделала скачок в развитии, финалист Кубка Азии, - сказал Митрофанов. - Не самая простая команда, несмотря на рейтинг, показывает еще раз, что слабых команд нет. Матч с командой Катара тоже крайне интересный, сильно выросла, новый качественный тренер. Довольны результатами, больше - матчем с Катаром. Нужно понимать, что тренер хочет проверять разные составы футболистов, давать возможности посмотреть всех футболистов. Вы знаете следующие матчи сборной, всех ждем в октябре и ноябре. И сейчас ведем активную работу по марту и июне в следующем году".

10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября в Москве встретится с командой Боливии. 12 ноября в Санкт-Петербурге пройдет матч с командой Перу, 15-го - в Сочи с чилийцами. Все матчи пойдут в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА).