Борцы в Дагестане активно используют на тренировках тренажер для индор-гребли

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев может выступить на чемпионате России по прибрежной гребле в Махачкале. Об этом в интервью ТАСС в студии Министерства спорта РФ на прошедшем Восточном экономическом форуме рассказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

"Однозначно [пригласим Махачева], - сказал Свирин. - С удовольствием можем эту историю реализовать. Дагестан - родина борцов. Всех хорошо знаю, министра спорта хорошо знаю, дружу с ними со всеми. И конечно же, борцам нравится наш тренажер для индор-гребли, они в своей подготовке активно его используют. Потому что, когда впервые садятся на тренажер, говорят, что большего воздействия на организм в плане "дыхалки" придумать невозможно. Ребята очень активно наш тренажер используют".

Прибрежная гребля - дисциплина гребного спорта, соревнования в которой проходят в условиях открытой воды, таких как море, океан или большие озера, и характеризуются более экстремальными условиями: волнами, ветром и течениями. В отличие от академической гребли на спокойной воде, для прибрежной используются более широкие и устойчивые лодки. Основные форматы соревнований включают выносливость на длинные дистанции и короткие спринтерские заезды, которые могут начинаться с бега по песку до лодки, а также включать в себя повороты вокруг буйков и преодоление прибрежных волн.

Чемпионат России по прибрежной гребле пройдет в Махачкале в октябре.