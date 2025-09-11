Дегтярев: Российский спортивный фонд будет поддерживать школьную футбольную лигу

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда для дополнительного финансирования деятельности в области физической культуры и спорта

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский спортивный фонд будет направлять средства на поддержку школьной футбольной лиги "Кожаный мяч". Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

В четверг Дегтярев и генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов открыли финал школьной футбольной лиги. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, его зачитал Дегтярев.

"Соревнование "Кожаный мяч" и школьная футбольная лига объединились только в прошлом году, благодаря этой синергии охват регионов и количество участников значительно выросли, - сказал Дегтярев. - В этом году почти 300 тыс. детей в отборочных матчах приняли участие, мы ожидаем, что в следующем году число участников будет за миллион. При этом наш президент Владимир Владимирович Путин огромное внимание уделяет и теме спорта, детско-юношескому в особенности. Поэтому его приветствие сегодня знаковое, Владимир Владимирович там отметил, что через систему соревнований "Кожаный мяч" еще в советские времена прошли многие чемпионы, звезды российского и советского футбола когда-то играли, как сегодня".

"Для нас это возможность раскрыть таланты, дать шанс ребенку из глубинки сделать футбольную карьеру, и не только. Мы этому турниру будем уделять отдельное внимание, средства будут выделяться дополнительные в том числе со стороны российского спортивного фонда. "Кожаный мяч" - как модель соревнования для всех, которое однозначно будет поддерживаться Российским спортивным фондом. Для этого я сегодня здесь, хотел об этом сказать", - добавил Дегтярев.

