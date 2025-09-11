Федерация вскоре планирует объявить о начале производства

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Тренажеры для гребного спорта, не уступающие западным аналогам, начнут производить в России. Об этом в интервью ТАСС в студии Министерства спорта РФ на прошедшем Восточном экономическом форуме рассказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

"Мы не стоим на месте, - сказал Свирин. - Сейчас производство в Российской Федерации присутствует, в том числе и лодок. Но, допустим, производства гребных тренажеров, подобных тем, на которых проводятся официальные соревнования, на данный момент нет. Но, еще раз повторюсь, буквально через какое-то время, я думаю, мы эту историю активно анонсируем. У нас появятся тренажеры, которые будут не хуже всем известных американских".

"В плане лодок производства есть, но они, как правило, местечковые и не могут решить запрос сразу всего гребного спорта. В Королеве у нас есть компания, которая достаточно долго, уже несколько десятилетий, производит лодки, но на масштабное производство так и не вышла. В Санкт-Петербурге есть тоже производство лодок, но опять же масштабное производство подразумевает под собой достаточно дорогостоящее оборудование", - добавил он.

Ежегодно в России проводится турнир Aaacup & Kayakfirst Winter Cup. Впервые соревнования по гребле на тренажерах прошли в феврале 2020 года.