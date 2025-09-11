Нападающий не выходил на поле из-за травмы с начала марта

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин готовится сыграть в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака". Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

Матч пройдет на "ВТБ-Арене" в субботу.

"Есть видео, новости, Тюкавин участвовал в двусторонке на сборах. Готовится к игре со "Спартаком", он выступает в матчах против "Спартака" отлично, для нас это будет хорошим подспорьем", - сказал Пивоваров.

Тюкавин получил травму крестообразных связок в начале марта в матче РПЛ с "Ростовом", ему провели операцию.

Тюкавину 23 года, он является воспитанником "Динамо". В прошлом сезоне нападающий провел 22 матча в разных турнирах, забив 8 мячей и отдав 3 результативные передачи. Всего за "Динамо" Тюкавин провел 151 матч, забил 48 мячей и отдал 29 результативных передач. За сборную России нападающий забил 1 мяч в 6 матчах. В конце мая "Динамо" объявило о продлении контракта с игроком до 2030 года.