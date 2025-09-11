ТАСС, 11 сентября. Отстраненный за нарушение антидопинговых правил хоккеист Анатолий Голышев надеется, что сможет доказать свою невиновность через две недели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
11 сентября глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что Голышев дисквалифицирован на два сезона. 23 апреля хоккеист был отстранен от участия в матчах чемпионата из-за обнаружения в допинг-пробе запрещенной субстанции.
"К сожалению, сегодня слушания отложились, - написал Голышев. - Вчера с утра я и мои юристы получили обвинения Российского антидопингового агентства (РУСАДА), где они предлагают 2 года дисквалификации. Мы за сутки подготовили исчерпывающий ответ на обвинения, но неожиданно РУСАДА попросило отложить слушания для ознакомления с позицией".
По словам нападающего, комитет предложил провести слушания 25 сентября. "Конечно, я разочарован, мы надеялись что сегодня все закончится, но самое главное результат. Надеюсь, что через две недели я смогу доказать свою невиновность. И не сомневаюсь в этом", - заключил спортсмен.
В прошлом регулярном чемпионате Голышев провел 52 матча, в которых забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи. В семи играх плей-офф 30-летний форвард отметился голом и результативным пасом. В КХЛ он выступал только за "Автомобилист". В сезоне-2021/22 провел 15 игр в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб команды Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс".