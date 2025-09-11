11 сентября глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что Анатолий Голышев дисквалифицирован на два сезона

ТАСС, 11 сентября. Отстраненный за нарушение антидопинговых правил хоккеист Анатолий Голышев надеется, что сможет доказать свою невиновность через две недели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

11 сентября глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что Голышев дисквалифицирован на два сезона. 23 апреля хоккеист был отстранен от участия в матчах чемпионата из-за обнаружения в допинг-пробе запрещенной субстанции.

"К сожалению, сегодня слушания отложились, - написал Голышев. - Вчера с утра я и мои юристы получили обвинения Российского антидопингового агентства (РУСАДА), где они предлагают 2 года дисквалификации. Мы за сутки подготовили исчерпывающий ответ на обвинения, но неожиданно РУСАДА попросило отложить слушания для ознакомления с позицией".

По словам нападающего, комитет предложил провести слушания 25 сентября. "Конечно, я разочарован, мы надеялись что сегодня все закончится, но самое главное результат. Надеюсь, что через две недели я смогу доказать свою невиновность. И не сомневаюсь в этом", - заключил спортсмен.

В прошлом регулярном чемпионате Голышев провел 52 матча, в которых забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи. В семи играх плей-офф 30-летний форвард отметился голом и результативным пасом. В КХЛ он выступал только за "Автомобилист". В сезоне-2021/22 провел 15 игр в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб команды Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс".