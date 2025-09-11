Абрамович был владельцем клуба с 2003 по 2022 год

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинение лондонскому "Челси" в 74 нарушениях, допущенных во времена управления клуба российским владельцем Романом Абрамовичем. Об этом сообщает пресс-служба "Челси".

"Мы продолжим сотрудничать с Футбольной ассоциацией Англии для скорейшего завершения этого дела. Мы хотели бы официально выразить нашу благодарность ассоциации за сотрудничество с клубом в этом сложном деле, в котором основное внимание уделялось событиям, произошедшим более десяти лет назад", - говорится в заявлении клуба.

Абрамович был внесен в санкционный список Соединенного Королевства 10 марта 2022 года в связи с событиями на Украине, после чего его активы в Великобритании были заморожены. 24 мая 2022 года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу "Челси" консорциуму бизнесмена Тодда Боэли. Группа американского предпринимателя предложила за клуб 4,25 млрд ($5,8 млрд по текущему курсу). Из них 2,5 млрд ($3,4 млрд) должно было быть выплачено за сам клуб, еще 1,75 млрд ($2,4 млрд) - вложено в его развитие.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за 140 млн (около $233 млн по курсу на тот момент) у англичанина Кена Бейтса. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги, по два раза выигрывал суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

"Челси" занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав семь очков в трех матчах. В следующем матче клуб встретится с "Брентфордом" 13 сентября.