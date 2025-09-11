Стали известны судьи матчей 8-го тура РПЛ

Матч "Динамо" - "Спартак" обслужит бригада во главе с Егором Егоровым

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Егор Егоров назначен главным судьей матча восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Динамо" и "Спартаком". Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет 13 сентября в Москве на "ВТБ-Арене".

В других матчах восьмого тура, которые пройдут 12-14 сентября, главными судьями выступят Сергей Иванов ("Рубин" - махачкалинское "Динамо"), Сергей Чебан ("Пари НН" - "Оренбург"), Кирилл Левников ("Ахмат" - "Локомотив"), Ранэль Зияков ("Краснодар" - "Акрон"), Инал Танашев ("Крылья Советов" - "Сочи"), Виталий Мешков ("Балтика" - "Зенит") и Сергей Карасев ("Ростов" - ЦСКА).