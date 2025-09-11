Встреча "Амкала" и "Салюта" пройдет в четверг в Красногорске

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев вошел в стартовый состав команды Медиалиги "Амкал" на матч третьего этапа "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу против белгородского "Салюта". Об этом сообщает пресс-служба "Амкала".

Встреча пройдет на стадионе "Зоркий" в подмосковном Красногорске и начнется в 17:00 мск. Медведев станет самым возрастным участником турнира.

Медведеву 70 лет, с февраля 2019 года он был генеральным директором "Зенита", а в июне 2023 года занял пост председателя правления. За этот период петербургский клуб шесть раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок и пять раз - Суперкубок России.