Международная федерация гребного спорта ранее ввела смешанные соревнования в восьмерках

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Международная федерация гребного спорта (World Rowing) ввела смешанные соревнования (микст) для противостояния участию биологических мужчин в соревнованиях с женщинами. Об этом в интервью ТАСС в студии Министерства спорта РФ на прошедшем Восточном экономическом форуме рассказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

"У нас одна из передовых федераций в этом вопросе, - сказал Свирин. - В марте на внеочередном конгрессе присутствовало три наших представителя. И там как раз этот вопрос мы достаточно долго со всех сторон обстоятельно обсуждали. И микст в восьмерках направлен на то, чтобы не было этих историй, где мужчина становится женщиной и пытается соревноваться с женщинами".

"В нашем виде спорта, где важна сила, выносливость, атлетизм, подготовленность, конечно же, никакая женщина соревноваться с генетическим мужчиной не может. Поэтому международная федерация достаточно долго этот вопрос обсуждала. И в восьмерке получается, что у нас будет ограничение - 50% женщин в экипаже. Если женщина чувствует, что может соревноваться с мужчинами, никто ей не запрещает. То есть более 50% женщин в экипаже может быть в восьмерке, а мужчин - нет. И это закреплено в правилах международной федерации", - добавил он.

Соревнования смешанных экипажей в восьмерках официально дебютируют на чемпионате мира, который пройдет с 21 по 28 сентября в Шанхае.