МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Полторы тысячи участников выступят на соревнованиях Ассоциации развития массового фигурного катания (АРМФК) в предстоящем сезоне. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила президент АРМФК, олимпийская чемпионка и чемпионка Европы Екатерина Депутат (Боброва).

"У нас пройдет 22 этапа Гран-при для детей, взрослых и участников адаптивных соревнований. Они пройдут в 18 городах России, а также в Минске. Москва примет три дня финала с участием 400 лучших", - сказала Депутат.

АРМФК была создана в 2023 году для объединения фигуристов-любителей России и СНГ в единое спортивное сообщество. В 2024 году деятельность ассоциации получила поддержу Федерации фигурного катания на коньках России, были созданы единые правила любительского фигурного катания.