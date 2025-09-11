По итогам турнира будет сформирован состав сборной России для участия в чемпионате мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Порядка 140 спортсменов из 33 регионов примут участие в ФГК - чемпионате России по прыжкам на батуте, который 11-14 сентября пройдет во Дворце дзюдо в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия соревнований.

"От имени Федерации гимнастики России я рад приветствовать вас в Екатеринбурге - городе со славными спортивными традициями, где талантом Николая Петровича Мамина (заслуженного тренера РСФСР по прыжкам на батуте - прим. ТАСС) начинались прыжки на батуте. Сегодня здесь собрались сильнейшие спортсмены: кто-то делает первые шаги к Олимпийским играм, для кого-то это дебют, но для всех нас это спортивный праздник. Я желаю всем высоких и легких полетов и точных приземлений", - поприветствовал участников турнира вице-президент Федерации гимнастики России Николай Макаров.

Среди участников соревнований серебряный призер Олимпиады-2012 Дмитрий Ушаков, победитель и призер мировых первенств Анжела Бладцева, участник Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы Никита Федоренко и другие спортсмены.

По итогам турнира будет сформирован состав национальной сборной России для участия в чемпионате мира по прыжкам на батуте, который 6-9 ноября пройдет в испанской Памплоне. "На чемпионате мира очень хочется посмотреть командные соревнования и, конечно же, индивидуальные прыжки - это олимпийская дисциплина, наш основной вид, - поделился с ТАСС своими ожиданиями от чемпионата мира Ушаков. - Хотим, чтобы и мужчины, и женщины взяли медали, и у нашей команды есть все шансы это сделать. Интересно посмотреть на финалы командных соревнований, побороться с белорусами и китайцами, увидеть, в каком мы сейчас находимся соотношении сил с этими сильнейшими командами".