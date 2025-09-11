Двукратный олимпийский чемпион не получил шенгенскую визу в Хорватию

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев не выступит на чемпионате мира в Загребе из-за того, что не получил шенгенскую визу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Ранее Садулаев не попал в число заявленных участников турнира в весовой категории до 97 кг. Его заменит Магомед Курбанов.

Садулаеву 29 лет, он также является шестикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и семикратным победителем чемпионатов России. Садулаев не смог выступить на прошлогоднем чемпионате мира в Румынии - ему было отказано во въезде в аэропорту Бухареста. Визу для участия в чемпионате Европы нынешнего года в Братиславе борец также не получил, тогда его также заменил Курбанов, завоевавший бронзовую медаль.

Чемпионат мира по борьбе пройдет в Загребе с 13 по 21 сентября.