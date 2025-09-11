Бывший председатель правления "Зенита" вышел на поле в составе "Амкала" в матче с "Салютом" в возрасте 70 лет

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев стал самым возрастным участником матча Фонбет - Кубка России по футболу.

Медведев вышел на поле с первых минут матча третьего этапа "пути регионов" в составе клуба Медалиги "Амкал" против белгородского "Салюта". Медведев превзошел достижение Владимира Тумаева, установленное 25 апреля 2005 года. Тогда он вышел на поле в составе ижевского клуба "Газовик-Газпром" в матче против кировского "Динамо" (2:0) в возрасте 58 лет.

Медведеву 70 лет, с февраля 2019 года он был генеральным директором "Зенита", а в июне 2023 года занял пост председателя правления. За этот период петербургский клуб шесть раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок и пять раз - Суперкубок России. Также Медведев занимал должность председателя совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА, а с 2008 по 2014 год был президентом Континентальной хоккейной лиги.