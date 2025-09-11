Контракт с 20-летним игроком рассчитан на один сезон

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Сын чемпиона мира по футболу 2002 года, обладателя "Золотого мяча" Роналдиньо Жоао Мендес подписал контракт с молодежной командой английского футбольного клуба "Халл". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с игроком рассчитан на один сезон.

Мендесу 20 лет, он является воспитанником испанской "Барселоны", он выступал в системе клуба с 2023 по 2024 год. В прошлом сезоне он играл за молодежную команду английского "Бёрнли", в пяти матчах он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Роналдиньо выступал за "Барселону" с 2003 по 2008 год, в составе команды он стал двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Также он выступал за французский "Пари Сен-Жермен", итальянский "Милан", бразильские "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Гремио" и "Флуминенсе". В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира 2002 года, обладателем Кубка Америки 1999 года, а также бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. В 2005 году он стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football.