ТАСС, 11 сентября. Московское "Динамо" победило магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Динамо" шайбу забросил Фредрик Классон (48-я минута). У "Металлурга" отличился Дмитрий Силантьев (54).
"Динамо" одержало первую победу в текущем сезоне КХЛ. Ранее бело-голубые уступили московскому ЦСКА (2:6) и "Сочи" (2:3 Б).
В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с омским "Авангардом" 13 сентября, "Металлург" на следующий день в гостях встретится с казанским "Ак Барсом".
