Дегтярев поблагодарил Беглова за организацию Игр Александра Невского

Соревнования проходят в Санкт-Петербурге и продлятся до 15 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге на арене СК "Юбилейный" состоялось открытие Международных спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского. Приветственное слово перед участниками зачитал министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев.

"Как говорит президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, мы в России хорошо понимаем ценность многообразия, в том числе в спорте. Оно для нас много больше, чем состязание в силе и мастерстве или основа здорового активного образа жизни", - сказал Дегтярев.

"Я хочу сказать, что в этом году очень насыщенная спортивная программа. Хочу пожелать всем участникам успеха, чтобы вы обошлись без травм. У нас участвуют команды из 75 регионов России, наши иностранные гости. Мы приветствуем вас в России. Уверен, все будет на самом высоком уровне. Хочу выразить благодарность всем жителям Санкт-Петербурга. И особенно губернатору города Александру Дмитриевичу Беглову", - добавил министр.

Международные спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского проходят в Санкт-Петербурге с 9 по 15 сентября. В соревнованиях принимают участие более 2 500 юных спортсменов из России, Белоруссии, Египта, Индонезии, Казахстана, Сербии.