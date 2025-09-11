Нападающий отличился в игре с "Леон Сатурн"

РАМЕНСКОЕ /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Нападающий Федор Смолов забил гол в составе клуба Медиалиги "Броук Бойз" в матче третьего раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России против подмосковного "Леон Сатурн".

Нападающий отличился на 63-й минуте. Этот гол стал для Смолова вторым в составе "Броук Бойз", нападающий отличился в своем дебютном матче за московский клуб в игре второго раунда "пути регионов" Кубка России против курского "Авангарда" (2:1).

На данный момент счет в матче 1:0 в пользу "Броук Бойз".