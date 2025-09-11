Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Медиалиги

РАМЕНСКОЕ /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Клуб Медиалиги "Броук Бойз" в гостях со счетом 2:0 обыграл подмосковный "Леон Сатурн" в матче третьего раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу.

Забитыми мячами отметились бывшие футболисты сборной России, чемпионы страны Федор Смолов (63-я минута) и Ари (90+6). Смолов отличился во второй раз в двух матчах за "Броук Бойз" в Кубке России, впервые игрок забил в матче второго раунда против курского "Авангарда" (2:1). Ари провел первый матч за "Броук Бойз" и свой гол забил ударом со своей половины поля в пустые ворота. В четвертом раунде "пути регионов" "Броук Бойз" сыграет с саратовским "Соколом".

Ранее президент "Броук Бойз" Дмитрий Егоров сообщил, что перед матчем отравилось 17 футболистов команды. Перед игрой пресс-служба клуба сообщила, что к матчу готовы все игроки, кроме нападающего Сергея Давыдова.

"Броук Бойз" является одним из двух клубов Медиалиги, продолжающих выступление в турнире, также в кубке принимает участие "Амкал". Для медийных клубов рекордным является выход в четвертый раунд "пути регионов" - в прошлом сезоне "Амкал" достиг четвертого раунда, но уступил владикавказской "Алании" (0:1), годом ранее 2Drots не смог пройти подмосковные "Химки" (0:2).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл "Ростов" (0:0, 4:3 по пенальти).

О Смолове и Ари

Смолов сравнялся по числу голов среди российских игроков с Андреем Аршавиным. Теперь у обоих футболистов по 158 забитых мячей в карьере.

До конца прошлого сезона Смолов выступал за "Краснодар", также он был игроком команды с 2015 по 2018 год. В ее составе нападающий забил 68 голов в 125 матчах, став лучшим бомбардиром в истории клуба. В сезоне-2024/25 Смолов вместе с "Краснодаром" впервые стал чемпионом России. По ходу карьеры он также выступал за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту". Вместе с "Локомотивом" нападающий дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.

10 сентября в отношении Смолова было открыто уголовное дело, игроку избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Ари обошел по количеству голов в карьере Дмитрия Сычева, мяч в игре с "Леон Сатурн" стал для нападающего 131-м. Ранее бразилец, имеющий российское гражданство, выступал за шведский "Кальмар", нидерландский АЗ, московские "Спартак", "Локомотив" и за "Краснодар". В составе "Локомотива" он стал чемпионом России. С декабря 2024 года Ари занимал должность спортивного директора в московском "Торпедо", 22 августа черно-белые объявили о его уходе.