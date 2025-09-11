Хоккеисты "Северстали" обыграли "Спартак" в матче КХЛ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Череповецкая "Северсталь" в гостях со счетом 2:1 обыграла московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт".
В составе победителей две шайбы забросил Руслан Абросимов (12-я, 48-я минуты). У "Спартака" отличился Герман Рубцов (31).
Ранее "Спартак" дома обыграл "Сочи" (4:3) и уступил минскому "Динамо" (0:3). "Северсталь" на выезде одержала победу над нижнекамским "Нефтехимиком" (5:0) и уступила ярославскому "Локомотиву" (1:4).
В следующем матче "Спартак" примет нижегородское "Торпедо", "Северсталь" дома сыграет с московским ЦСКА. Обе встречи пройдут 14 сентября.
1
ЦСКА
2
2
0
0
0
0
0
0
7-2
4
2
"Северсталь"
3
2
0
0
0
0
0
1
8-5
4
3
"Торпедо"
2
1
1
0
0
0
0
0
7-5
4
4
"Локомотив"
2
1
0
1
0
0
0
0
6-2
4
5
"Шанхай Дрэгонс"
2
1
0
0
1
0
0
0
10-8
3
6
СКА
3
1
0
0
0
1
0
1
11-12
3
7
"Динамо" М
3
0
0
1
0
0
0
2
6-10
3
8
"Динамо" Мн
2
1
0
0
0
0
0
1
6-4
2
9
"Лада"
1
1
0
0
0
0
0
0
4-3
2
10
"Спартак"
3
1
0
0
0
0
0
2
5-8
2
11
"Сочи"
2
0
0
1
0
0
0
1
6-6
2
1
"Трактор"
4
1
0
0
1
1
0
1
10-14
4
2
"Барыс"
2
0
1
1
0
0
0
0
8-6
4
3
"Металлург"
3
0
0
1
1
1
0
0
7-8
4
4
"Амур"
3
1
0
0
1
0
0
1
6-6
3
5
"Ак Барс"
3
1
0
0
1
0
0
1
8-11
3
6
"Автомобилист"
2
1
0
0
0
0
0
1
9-7
2
7
"Авангард"
2
1
0
0
0
0
0
1
3-3
2
8
"Нефтехимик"
3
1
0
0
0
0
0
2
7-12
2
9
"Салават Юлаев"
2
0
1
0
0
0
0
1
6-6
2
10
"Адмирал"
2
0
0
1
0
0
0
1
4-4
2
11
"Сибирь"
1
0
0
0
0
0
0
1
0-2
0