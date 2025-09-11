Хоккеисты "Северстали" обыграли "Спартак" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Череповца

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Череповецкая "Северсталь" в гостях со счетом 2:1 обыграла московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт".

В составе победителей две шайбы забросил Руслан Абросимов (12-я, 48-я минуты). У "Спартака" отличился Герман Рубцов (31).

Ранее "Спартак" дома обыграл "Сочи" (4:3) и уступил минскому "Динамо" (0:3). "Северсталь" на выезде одержала победу над нижнекамским "Нефтехимиком" (5:0) и уступила ярославскому "Локомотиву" (1:4).

В следующем матче "Спартак" примет нижегородское "Торпедо", "Северсталь" дома сыграет с московским ЦСКА. Обе встречи пройдут 14 сентября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 ЦСКА 2 2 0 0 0 0 0 0 7-2 4 2 "Северсталь" 3 2 0 0 0 0 0 1 8-5 4 3 "Торпедо" 2 1 1 0 0 0 0 0 7-5 4 4 "Локомотив" 2 1 0 1 0 0 0 0 6-2 4 5 "Шанхай Дрэгонс" 2 1 0 0 1 0 0 0 10-8 3 6 СКА 3 1 0 0 0 1 0 1 11-12 3 7 "Динамо" М 3 0 0 1 0 0 0 2 6-10 3 8 "Динамо" Мн 2 1 0 0 0 0 0 1 6-4 2 9 "Лада" 1 1 0 0 0 0 0 0 4-3 2 10 "Спартак" 3 1 0 0 0 0 0 2 5-8 2 11 "Сочи" 2 0 0 1 0 0 0 1 6-6 2