11 сентября, 21:39
КХЛ

Хоккеисты "Северстали" обыграли "Спартак" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Череповца

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Череповецкая "Северсталь" в гостях со счетом 2:1 обыграла московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт".

В составе победителей две шайбы забросил Руслан Абросимов (12-я, 48-я минуты). У "Спартака" отличился Герман Рубцов (31).

Ранее "Спартак" дома обыграл "Сочи" (4:3) и уступил минскому "Динамо" (0:3). "Северсталь" на выезде одержала победу над нижнекамским "Нефтехимиком" (5:0) и уступила ярославскому "Локомотиву" (1:4).

В следующем матче "Спартак" примет нижегородское "Торпедо", "Северсталь" дома сыграет с московским ЦСКА. Обе встречи пройдут 14 сентября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция

1

ЦСКА

2

2

0

0

0

0

0

0

7-2

4

2

"Северсталь"

3

2

0

0

0

0

0

1

8-5

4

3

"Торпедо"

2

1

1

0

0

0

0

0

7-5

4

4

"Локомотив"

2

1

0

1

0

0

0

0

6-2

4

5

"Шанхай Дрэгонс"

2

1

0

0

1

0

0

0

10-8

3

6

СКА

3

1

0

0

0

1

0

1

11-12

3

7

"Динамо" М

3

0

0

1

0

0

0

2

6-10

3

8

"Динамо" Мн

2

1

0

0

0

0

0

1

6-4

2

9

"Лада"

1

1

0

0

0

0

0

0

4-3

2

10

"Спартак"

3

1

0

0

0

0

0

2

5-8

2

11

"Сочи"

2

0

0

1

0

0

0

1

6-6

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция

1

"Трактор"

4

1

0

0

1

1

0

1

10-14

4

2

"Барыс"

2

0

1

1

0

0

0

0

8-6

4

3

"Металлург"

3

0

0

1

1

1

0

0

7-8

4

4

"Амур"

3

1

0

0

1

0

0

1

6-6

3

5

"Ак Барс"

3

1

0

0

1

0

0

1

8-11

3

6

"Автомобилист"

2

1

0

0

0

0

0

1

9-7

2

7

"Авангард"

2

1

0

0

0

0

0

1

3-3

2

8

"Нефтехимик"

3

1

0

0

0

0

0

2

7-12

2

9

"Салават Юлаев"

2

0

1

0

0

0

0

1

6-6

2

10

"Адмирал"

2

0

0

1

0

0

0

1

4-4

2

11

"Сибирь"

1

0

0

0

0

0

0

1

0-2

0

  

Теги:
КХЛ