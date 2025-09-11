Петербургская команда обыграла челябинский "Трактор"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА дома со счетом 5:2 обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце.

В составе победителей шайбы забросили Матвей Короткий (14-я минута), Марат Хайруллин (24), Матвей Поляков (28), Бреннан Менелл (47) и Сергей Плотников (58). У "Трактора" отличились Пьеррик Дюбе (28) и Александр Кадейкин (38).

СКА одержал первую победу в текущем сезоне КХЛ. На старте чемпионата петербуржцы уступили китайскому "Шанхай Дрэгонс" (4:7) и нижегородскому "Торпедо" (2:3 в овертайме). СКА одержал первую победу в КХЛ под руководством Игоря Ларионова, который возглавил команду в июне. С 2022 года до конца прошлого сезона Ларионов был главным тренером "Торпедо".

В следующем матче СКА примет тольяттинскую "Ладу", "Трактор" на выезде сыграет с "Сочи". Обе встречи пройдут 14 сентября.

В других матчах игрового дня омский "Авангард" на своем льду переиграл хабаровский "Амур" (2:1), нижнекамский "Нефтехимик" дома оказался сильнее минского "Динамо" (4:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 ЦСКА 2 2 0 0 0 0 0 0 7-2 4 2 "Северсталь" 3 2 0 0 0 0 0 1 8-5 4 3 "Торпедо" 2 1 1 0 0 0 0 0 7-5 4 4 "Локомотив" 2 1 0 1 0 0 0 0 6-2 4 5 "Шанхай Дрэгонс" 2 1 0 0 1 0 0 0 10-8 3 6 СКА 3 1 0 0 0 1 0 1 11-12 3 7 "Динамо" М 3 0 0 1 0 0 0 2 6-10 3 8 "Динамо" Мн 2 1 0 0 0 0 0 1 6-4 2 9 "Лада" 1 1 0 0 0 0 0 0 4-3 2 10 "Спартак" 3 1 0 0 0 0 0 2 5-8 2 11 "Сочи" 2 0 0 1 0 0 0 1 6-6 2