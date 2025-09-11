САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА дома со счетом 5:2 обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце.
В составе победителей шайбы забросили Матвей Короткий (14-я минута), Марат Хайруллин (24), Матвей Поляков (28), Бреннан Менелл (47) и Сергей Плотников (58). У "Трактора" отличились Пьеррик Дюбе (28) и Александр Кадейкин (38).
СКА одержал первую победу в текущем сезоне КХЛ. На старте чемпионата петербуржцы уступили китайскому "Шанхай Дрэгонс" (4:7) и нижегородскому "Торпедо" (2:3 в овертайме). СКА одержал первую победу в КХЛ под руководством Игоря Ларионова, который возглавил команду в июне. С 2022 года до конца прошлого сезона Ларионов был главным тренером "Торпедо".
В следующем матче СКА примет тольяттинскую "Ладу", "Трактор" на выезде сыграет с "Сочи". Обе встречи пройдут 14 сентября.
В других матчах игрового дня омский "Авангард" на своем льду переиграл хабаровский "Амур" (2:1), нижнекамский "Нефтехимик" дома оказался сильнее минского "Динамо" (4:3).
1
ЦСКА
2
2
0
0
0
0
0
0
7-2
4
2
"Северсталь"
3
2
0
0
0
0
0
1
8-5
4
3
"Торпедо"
2
1
1
0
0
0
0
0
7-5
4
4
"Локомотив"
2
1
0
1
0
0
0
0
6-2
4
5
"Шанхай Дрэгонс"
2
1
0
0
1
0
0
0
10-8
3
6
СКА
3
1
0
0
0
1
0
1
11-12
3
7
"Динамо" М
3
0
0
1
0
0
0
2
6-10
3
8
"Динамо" Мн
2
1
0
0
0
0
0
1
6-4
2
9
"Лада"
1
1
0
0
0
0
0
0
4-3
2
10
"Спартак"
3
1
0
0
0
0
0
2
5-8
2
11
"Сочи"
2
0
0
1
0
0
0
1
6-6
2
1
"Трактор"
4
1
0
0
1
1
0
1
10-14
4
2
"Барыс"
2
0
1
1
0
0
0
0
8-6
4
3
"Металлург"
3
0
0
1
1
1
0
0
7-8
4
4
"Амур"
3
1
0
0
1
0
0
1
6-6
3
5
"Ак Барс"
3
1
0
0
1
0
0
1
8-11
3
6
"Автомобилист"
2
1
0
0
0
0
0
1
9-7
2
7
"Авангард"
2
1
0
0
0
0
0
1
3-3
2
8
"Нефтехимик"
3
1
0
0
0
0
0
2
7-12
2
9
"Салават Юлаев"
2
0
1
0
0
0
0
1
6-6
2
10
"Адмирал"
2
0
0
1
0
0
0
1
4-4
2
11
"Сибирь"
1
0
0
0
0
0
0
1
0-2
0