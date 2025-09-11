Футболист Попович перешел в ЦСКА из системы "Наполи"

Соглашение с 19-летним полузащитником рассчитано на три года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с сербским полузащитником Матией Поповичем. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт с игроком рассчитан на три года.

Поповичу 19 лет, в прошлом сезоне он выступал за молодежную команду итальянского "Наполи". В составе неаполитанцев он провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Ранее он был игроком систем итальянской "Монцы" и сербского "Партизана".

Также ЦСКА объявил о переходе 18-летнего защитника Глеба Пополитова, который ранее выступал за "Чайку" из Ростовской области.