В "Динамо" назвали "не колоссальной" компенсацию от Норманна по решению CAS

Футболиста ранее обязали выплатить компенсацию за самовольный уход из клуба

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" удовлетворено решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу норвежского футболиста Матиаса Норманна, но сумма компенсации не является колоссальной. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

2 сентября в пресс-службе CAS сообщили ТАСС, что организация отклонила жалобы Норманна на решение по делу с "Динамо". Также суд не удовлетворил иск бело-голубых по увеличению суммы компенсации по этому делу.

"Нам пришло решение от CAS по делу Норманна, его жалоба отклонена. Если обращаться в Верховный суд Швейцарии, то там процент обжалования стремится к нулю, не думаю, что Норманн будет туда подавать, хотя это его право, - сказал Пивоваров на мероприятии, посвященном подписанию соглашения между музеем "Динамо" и ведущими клубами бело-голубых. - Конечно, мы довольны результатом: компенсация в сторону "Динамо" подтверждена. Конечно, она не колоссальная, потому что оставалось две недели до окончания срока его аренды, и сумма компенсации рассчитывалась от его зарплаты".

3 марта 2024 года Пивоваров сообщил "Спорт-Экспрессу", что жалоба "Динамо" на действия Норманна удовлетворена в палате Международной федерации футбола (ФИФА), которая обязала игрока выплатить клубу компенсацию. 20 августа 2023 года "Аль-Раед" объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали "Ростову". До этого футболист провел год в аренде в "Динамо". Российские команды не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. С июля 2025 года Норманн выступает за "Аль-Сайлию".