В нынешнем сезоне команда принимает соперников в Спортивном городке на территории "Лужников"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский регбийный клуб "Динамо" в ближайшее время планирует проводить домашние матчи на "ВТБ-Арене". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Трусагин.

В нынешнем сезоне "Динамо" принимает соперников в Спортивном городке на территории "Лужников".

"Естественно, мы планируем вернуться в Петровский парк, это вопрос времени, финансов и организационных мероприятий, - сказал Трусагин. - Переход на такой стадион, как "ВТБ-Арена", должен быть приурочен к чему-то. Чтобы мы могли показать хорошую игру, собрать болельщиков на какое-то мероприятие, связанное с достижением. Мы хотим сделать взаимосвязь, может быть это будет в этом году, может в следующем, может через год".

За два тура до окончания регулярного чемпионата "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице. 14 сентября столичная команда примет "Локомотив" из Пензы. В случае победы или ничейного результата "Динамо" гарантирует выход в полуфинал турнира.

"Все понимают ответственность, игра покажет, на что мы способны. Готовы ли мы уже быть в верхней четверке и бороться за медали или нам еще рановато и надо потренироваться. Все будет зависеть от настроя. Команды ровные и хорошо подготовлены, будет все решаться в малейших деталях", - отметил Трусагин.