Защитник Марио Грман отметил, что нужно больше спать и отдыхать

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Для адаптации к постоянной смене часовых поясов во время сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нужны длительный отдых и сон. Такое мнение ТАСС высказал защитник клуба КХЛ "Адмирал" (Владивосток) Марио Грман.

Словацкий хоккеист выступает за "Адмирал" с 2024 года.

"Джетлаг (побочные эффекты от смены часовых поясов - прим. ТАСС) - это как раз то, к чему нельзя привыкнуть. Ты просто стараешься как можно больше отдыхать, понимаешь, даешь своему телу высыпаться, - сказал Грман. - Тренеры выстраивают график тренировок в зависимости от перелетов. Например, если мы возвращаемся во Владивосток, тренировки начинаются позже, чтобы мы могли поспать подольше".

Грман рассказал, как, по его мнению, можно преодолеть джетлаг. "В прошлом году я с этим впервые столкнулся в такой форме, и у меня нет никакого секрета. Просто не нужно с этим бороться. Когда устал, просто отдохни и выспись", - отметил он.

Хоккеист поделился впечатлениями от Владивостока. "Больше всего меня удивила еда! Здесь такие хорошие рестораны, и еда потрясающая. Здесь так много классных мест. И Русский остров, и эти два моста выглядят очень красиво. Я видел местный университет, огромный, кажется, самый большой в России. Да, это классный город, и я не могу дождаться, когда мы вернемся", - сказал Грман.

Первый домашний матч в сезоне "Адмирал" проведет 15 сентября с "Сибирью".