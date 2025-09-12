Клуб хотел установить рекорд Кубка России по самому возрастному участнику

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Клуб Медиалиги "Амкал" хотел отметиться рекордом, поэтому пригласил в команду для участия в матче третьего раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу бывшего председателя правления петербургского "Зенита" Александра Медведева. Об этом ТАСС рассказал основатель "Амкала" Герман Попков.

11 сентября Медведев вышел на поле в составе "Амкала" в матче против белгородского "Салюта" (2:1). В 70 лет он стал самым возрастным участником в истории турнира.

"У нас уже были рекорды: самый молодой футболист, самый высокий футболист, хотели обновить рекорд по самому возрастному, - сказал Попков. - Мы сразу же подумали об Александре Ивановиче, потому что он занимается спортом очень активно, в 70 лет поддерживает форму, и это не каждому дано. Хочется, чтобы он стал хорошим примером для того, чтобы люди следили за собой и также участвовали в спортивных "движухах". Он сразу же отозвался и очень положительно отнесся к нашей идее".