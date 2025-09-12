Соревнования пройдут в Пекине с 19 по 21 сентября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику нужно справиться с собой и сделать то, что они умеют, на отборе к Олимпийским играм 2026 года. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Петросян и Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе.

"По составу там нет очень сильных спортсменов, поэтому не должно быть очень сложно. Просто психологически, я думаю, ребятам будет непросто, - отметила Бестемьянова. - Такое внимание со стороны всего населения России. Дай бог им все сомнения в себе и необыкновенные ожидания похоронить и просто откатать свое, что они умеют. Им нет равных там. Просто лед скользкий - вот в чем дело. Они один на один выходят, надо справиться с собой и сделать все, что они умеют, и будет все в порядке".