По мнению бывшего министра спорта, экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории не заслуживает внимания

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков жаждет внимания, но заслуживает забвения, его пора прекратить обсуждать. Такое мнение ТАСС высказал бывший министр спорта РФ Павел Колобков.

Ранее Родченков рассказал о систематических сокрытиях Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международным союзом биатлонистов (IBU) допинговых нарушений в биологических паспортах спортсменов.

"Этот человек хочет и жаждет внимания. Раньше у него этого было в избытке, а сейчас явно не хватает - он в забвении, и пусть он в этом забвении и остается. Не надо его ни обсуждать, ни пиарить", - считает Колобков.

"Надо просто его навсегда забыть. Вычеркнуть его в принципе как человека - человека-фантазера, предателя, самовлюбленного, эгоистичного. Человека, который действительно много плохого сделал и для российского, и для международного спорта. Не стоит он того", - добавил Колобков.