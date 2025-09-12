Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" следит за выступлениями полузащитника Арсена Захаряна за испанский "Реал Сосьедад", в клубе хотят, чтобы он проявил себя и играл больше. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"Общение "Динамо" с Арсеном Захаряном есть, мы постоянном в контакте. У него есть друзья в команде, он общается с Ярославом Гладышевым и Константином Тюкавиным, с другими ребятами тоже взаимодействует, - сказал Пивоваров на мероприятии, посвященном подписанию соглашения между музеем "Динамо" и ведущими клубами бело-голубых. - Да, нам, конечно, хотелось бы, чтобы он больше играл, чем в прошлом сезоне, показал себя. Он обладает большим талантом, желаем ему удачи, следим за его выступлениями".

Захаряну 22 года, он является воспитанником "Динамо". Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За "Реал Сосьедад" россиянин выступает с августа 2023 года, куда перешел из "Динамо". В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.