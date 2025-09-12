Вероника Кудерметова после поражения не пожала руку теннисистке из Андорры

Россиянка уступила Виктории Хименес-Касинцевой со счетом 4:6, 2:6

ТАСС, 12 сентября. Российская теннисистка Вероника Кудерметова не пожала руку Виктории Хименес-Касинцевой из Андорры после поражения во втором круге турнира в мексиканской Гвадалахаре.

Кудерметова, которая была посеяна на турнире под вторым номером, уступила 123-й ракетке мира со счетом 4:6, 2:6. По окончании встречи теннисистки направились к сетке, после чего россиянка пожала руку судье на вышке и покинула корт.

В четвертьфинале турнира Хименес-Касинцева сыграет против американки Ивы Йович.

Кудерметовой 28 лет, она занимает 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка выиграла два турнира под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021), в паре Кудерметова выиграла девять титулов, включая победы на Итоговом турнире WTA (2022) и Уимблдоне (2025).