Ему было 79 лет

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший администратор московского "Спартака" Александр Хаджи умер на 80-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил член комитета ветеранов "Спартака" и бывший футболист команды Александр Мирзоян.

"Он умер, да. Сейчас созвонился с дочкой, занимаемся всей организацией [похорон], берем агента, чтобы все похоронные дела сделать. Какая может быть причина? Он болел, вроде все шло на поправку, видно, какой-то скачок, связанный с чем-то. Мы помогаем в меру возможности", - сказал Мирзоян.

"Александр был позитивным человеком. Я играл, он пришел в команду при Константине Бескове, всегда с ребятами в контакте. Сейчас немного изменилось все, контракты, у нас такого не было. Попросишь, он всегда отзывался, всегда был рядом. Когда создали совет ветеранов, однозначно ввели его туда. Роль администратора была незаметной, но очень продуктивной. Олег Романцев долго с ним работал, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, все ребята к нему относились очень хорошо. До последнего общались, дружили, все друг другу давали информацию", - добавил Мирзоян.

Пресс-служба "Спартака" также сообщила о смерти Хаджи. "В "Спартаке" Хаджи начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008-го, в последние годы - генеральным менеджером. За время работы в нашем клубе он завоевал с ним одиннадцать золотых медалей чемпионов страны, семь серебряных, три бронзовых и выиграл четыре кубка страны. С 2022 года Александр Леонидович был членом комитета ветеранов "Спартака". ФК "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного", - отмечается в сообщении.